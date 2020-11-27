Врачам, которые лечат коронавирус, предоставят скидки на поездки в поезде

До первого апреля 2021 года врачи, средний и младший медперсонал, которые работают с коронавирусной инфекцией смогут воспользоваться скидкой 50% на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования.
АО «ФПК» дарит медикам, которые лечат пациентов с ковидом, промокод со скидкой 50% на проезд в купейных вагонах по любому маршруту внутригосударственного сообщения. Акция организована в знак благодарности к врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, сотрудникам больниц, поликлиник, служб скорой помощи, к учёным - ко всем, кто находился и продолжает находится на передовой в условиях эпидемии коронавируса, сообщается на сайте РЖД.
В течение полугода медики смогут комфортно съездить туда и обратно в другие города страны, в том числе на Новый Год или другие праздники.
Оформить проездные документы и совершить льготную поездку возможно до первого апреля 2021 года. Для получения промокода необходимо заполнить анкету по ссылке. На указанный адрес электронной почты будет выслан персональный промокод.
Кроме того, нужно подписаться в социальных сетях на группу «Лучше поездом».
Организаторы акции просят медработников поспешить количество промокодов на скидку ограничено.
Фото ФПК