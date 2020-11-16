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Врачи рассказали о возможных последствиях после ковида

Врачи Челябинской области рассказали о возможных последствиях для пациента после перенесенной коронавирусной инфекции.

Об этом рассказали главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Наталья Ревель-Муроз и главный внештатный пульмонолог Управления здравоохранения администрации Челябинска Владимир Антонов на пресс-конференции в АиФ Челябинск 16 ноября.

По словам медиков, новая коронавирусная инфекция поражает не только легочную ткань, но и имеет множество внелегочных проявлений. Под ударом могут оказаться все органы, в которых находятся рецепторы. Ковид-19 – полиорганная патология, которая может поражать центральную нервную систему, желудочно-кишечный тракт (возникают диарея, рвота), костно-мышечную систему.

Вирус может атаковать и мозг человека. Уже есть случаи, когда у пациентов с коронавирусом были отмечены припадки, энцефалит.

У тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией возможно поражение сосудов, множественное микротромбирование. До 90% всех внезапных смертей пациентов с коронавирусной инфекцией связано именно с образованием тромбов. Если тромб попадет в мозг, то у человека может случиться инсульт. Ковид может вызвать и цитокиновый шторм. У некоторых пациентов страдают почки. У некоторых пациентов отмечают почечную недостаточность.

Пациенты перенесшие коронавирусную инфекцию в тяжелой и среднетяжелой форме, должны находиться под наблюдение терапевта в течение года. Через 1-1,5 месяца после выписки им делается повторное КТ. Для пациентов, перенесших болезнь в легкой форме, КТ делать повторно не нужно.