Вслед за Челябинском стоимость проезда в общественном транспорте повышают в Кыштыме

В Кыштымском городском округе (Челябинская область) с июля 2023 года повысится стоимость проезда , сообщает пресс-служба мэрии.

«С июля изменится тариф на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам, - сообщает городская администрация. - Проезд в общественном транспорте подорожает на один рубль и составит 29 рублей за одну поездку».

В мэрии подчеркнули, что в Кыштымском городском округе – одном из немногих муниципалитетов региона- тарифы на проезд в маршрутном такси являются регулируемыми. Повышение стоимости проезда является ежегодным и плановым.

«Это связано с растущими расходами перевозчиков: на бензин, приобретение запасных частей, оборудования, налоговые отчисления, обеспечение оплаты труда водителей», - объяснили необходимость повышения в администрации.

Напомним, с 15 июля подорожает проезд в общественном транспорте в Челябинской агломерации (Челябинск, Копейск, Сосновский район). Тарифы повысятся как на городских, так и на пригородных маршрутах. Проезд по транспортной карте с пересадкой за 60 минут подорожает до 28 рублей (сейчас 25 рублей), при оплате проезда по банковской карте без пересадки - в 29 рублей (сейчас 26 рубле). Стоимость проезда за наличные вырастет с 30 до 35 рублей.

Поездка по пригородным маршрутам будет стоить 40 рублей при оплате банковской картой или за наличные без пересадки (на сегодня 38 рублей), при оплате транспортной картой с пересадкой в течение часа - 35 рублей вместо 33.