Проезд в общественном транспорте в Челябинской агломерации подорожает с 15 июля

В Челябинской агломерации с 15 июля подорожает проезд в общественном транспорте. Тарифы повысятся как на городских, так и на пригородных маршрутах.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», стоимость проезда было решено проиндексировать в связи с резким ростом расходов на запасные части, топливо, электроэнергию и повышением стоимости транспортных средств.

На городских маршрутах с 15 июля стоимость проездного на месяц возрастет с 1100 до 1200 рублей. Разовый проезд по транспортной карте с пересадкой за 60 минут подорожает с 25 до 28 рублей. Одна поездка в общественном транспорте без пересадки обойдется пассажиру - при оплате проезда по банковской карте - в 29 рублей вместо 26. Стоимость проезда за наличные вырастет еще ощутимей – с 30 до 35 рублей.

На пригородных маршрутах между населенными пунктами Челябинской агломерации проезд по транспортной карте с пересадкой в течение часа будет стоить с середины июля 35 рублей вместо 33; по банковской карте или за наличные без пересадки – не 38 рублей, как сейчас, а 40.

Внутри населенного пункта на пригородных маршрутах стоимость проезда на пригородном общественном транспорте – при оплате транспортной картой с пересадкой за 60 минут – увеличится с 25 до 28 рублей, при оплате поездки банковской картой без пересадки – с 26 до 29 рублей, за наличные – с 30 до 35 рублей.

Как сообщает «Челябинский общественный транспорт», принципами новых тарифов являются выгодная стоимость месячного безлимитного проездного, сохранение бесплатных пересадок, минимизация поездок за наличный расчет.

Также отмечается, что индексация тарифов будет способствовать развитию транспортных предприятий и обновлению ремонтной базы, повышению комфортности перевозок, повышению заработной платы водителей и повышению их квалификации, сохранению существующих маршрутов.