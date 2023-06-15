15.06.2023
Индустриальный парк ММК признан одной из лучших инвестиционных площадок страны
15.06.2023
В Копейске 14-летний подросток «застрял» на дереве
15.06.2023
В Челябинске до конца лета закрывают движение на улице Мира
15.06.2023
Семейная драма: жительница Чебаркуля написала ложный донос на бывшего мужа
15.06.2023
Подготовка к городскому Сабантую в разгаре
15.06.2023
Исторический музей Южного Урала к своему столетию откроет выставку уникальных экспонатов
Проезд в общественном транспорте в Челябинской агломерации подорожает с 15 июля
14.12.2022
Внешний вид остановок и ограждений на Цвиллинга не нравится челябинцам
25.11.2022
На развитие транспортной инфраструктуры в Челябинской агломерации направят 23 миллиарда рублей
25.11.2022
Проект строительства новой трамвайной линии в Челябинске одобрен на Публичных слушаниях
26.10.2022
В Магнитогорске с первого января подорожает проезд в трамвае
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023