Второй этап транспортной реформы в Челябинской агломерации стартует первого апреля

С первого апреля в Челябинской агломерации стартует второй этап транспортной реформы.

«С первого апреля меняется схема движения семи маршрутов, три маршрута будут усилены (добавлены транспортные средства), еще три маршрута будут отменены», - сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта области.

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В новой маршрутной сети трамвай будет играть одну из ключевых ролей в обеспечении транспортной доступности для населения. В 2022 году будут продолжено обновление путевого хозяйства, закупка новых вагонов.

Кроме того, будут проведены мероприятия по сокращению взаимного дублирования маршрутов.

С первого апреля отменят трамвайный маршрут № 8 «Чистопольская - Завод Колющенко». По мнению чиновников, это решение позволит стабилизировать работу маршрутов № 5, 6, 7, 12, 18, 22. С первого января на этом маршруте уже сократили количество рейсов – на сегодня курсирует лишь четыре вагона с интервалом движения 32 минуты.

Правда, у жителей, которые пользовались этим маршрутом, его отмена вызывает массу вопросов и негативную реакцию. Они уверены, что решение в корне неправильное и лишь ухудшит транспортную доступность.

В министерстве отмечают, что по большинству трамвайных направлений транспортное обслуживание будет сохранено и усилено:

- на участке от Чистопольской до «Кубы» можно воспользоваться трамваями 18 и 22;

- на участке от Харлова до Чистопольской - трамваями 12, 18 и 22;

- на участке от Завода Колющенко до Монтажного колледжа - трамваем №5.

С первого апреля также отменяют троллейбусные маршруты №8 «ЧКПЗ – ПКиО им. Гагарина», № 11 «АМЗ - ЧТЗ» и №15 «Молдавская - ЧМК».

С первого апреля 2022 года будут сокращены до 20 минут интервалы движения автобуса на маршруте № 81 «Чистопольская – ПКиО».

С 1 апреля изменяется маршрут автобус №2 «Мехколонна - Петра Столыпина», он будет следовать через «Ньютон» по Макеева и Родионова. Автобус будет ходить каждые 10-15 минут ежедневно. Первый рейс – в пять часов 50 минут, последний – в 22 часа 30 минут.

Ранее, с первого января 2022 года, был продлен в Ленинский район автобусный маршрут № 18 «Автобусный парк – Алмаз».

С начала текущего года усилен маршрут автобуса № 483 «ПКиО – Старокамышинск». Автобусы следуют через площадь Революции и привокзальную площадь, существенно сокращая время поездки из центра города в Ленинский район, подчеркивают в министерстве.

Подробности можно узнать на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта.