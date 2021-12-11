Юная челябинка заняла призовое место на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Останкино»

Финальное шоу всероссийского телевизионного конкурса красоты главной телебашни страны «Мисс Останкино» завершилось в Москве. Шестилетняя Александра Дубинина из Челябинска заняла на конкурсе почетное третье место в номинации «Литл Мисс Останкино».

«Мисс Останкино» – проект главной Останкинской телебашни страны и продюсерского центра «ShowМашина». Это настоящая телеакадемия, в которой каждая из финалисток конкурса получает знания, знакомства с медиапродюсерами, а также окунается в мир телевидения.

Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» мама победительницы конкурса Ирина Дубинина, добирались на финальное шоу они не без приключений.

«Утро началось с гололеда, аэропорт Челябинска закрыли из-за неудачной посадки самолёта из Казани, после прошла информация, что аэропорт якобы заминирован. Нам пришлось экстренно сдать билеты и срочно ехать в Екатеринбург покупать новые билеты до Москвы! Выбора не было, ведь уже в шесть часов вечера начинался конкурс!» – поделилась Ирина Дубинина.

Так, вместо подготовки к итоговым испытаниям Александра с мамой и братом были весь день в дороге. Конечно же, юная челябинка устала, но организаторы поддержали семью и успокоили. Более того – Александра, несмотря на усталость, собрала все силы в кулак и стала одной из победительниц в номинации «Литл Мисс Останкино».

«Это очень престижное место! Особенно для такого масштабного мероприятия! Саша вышла и отработала свой номер на 5 +! Мы ей очень гордимся! Откуда силы у шестилетней девочки? После конкурса Александре посыпались предложения конкурсов и показов. Нас ждёт много работы и усилий!» – отметила Ирина.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», до победы в конкурсе «Мисс Останкино» Александра Дубинина уже участвовала в конкурсе «Модель мира» в Сочи, где взяла титул «Литл модель мира». После этого юная модель и ее мама решили и дальше двигаться в этом же направлении, поэтому в конкурсе «Мисс Останкино» решили принять участие, не раздумывая.

На финальном шоу были следующие испытания: проходка в свитшоте с лого «Мисс Останкино», творческий номер и визитная карточка. Челябинка Александра Дубинина рассказала стихотворение о себе и своем родном городе. На гала-концерте участников конкурса ждали проходка в вечерних платьях и подведение итогов.

Отметим, агентство «Урал-пресс-информ» является информационным спонсором всероссийского телевизионного конкурса красоты главной телебашни страны «Мисс Останкино».