ЮУрГУ: как превратить обучение в вузе в старт для успешной карьеры?

Южно-Уральский государственный университет дает возможность студентам в полной мере реализоваться в научной деятельности, а также в спорте, творчестве, волонтерстве. А благодаря разнонаправленным инновационным проектам вуза студенты могут улучшить свои компетенции и повысить конкурентоспособность на рынке труда.

В очередь за выпускниками ЮУрГУ стоят более трех тысяч предприятий, с которыми у вуза подписаны партнерские соглашения. Студенты проходят производственную практику в ведущих организациях Челябинской области и России, а затем остаются на производстве, хорошо зарекомендовав себя. Многие магистранты совмещают работу и учебу.

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В Южно-Уральском государственном университете традиционно поддерживают талантливых студентов. В ЮУрГУ уже давно сформирован широкий набор преференций для высокобалльников – студентов, поступивших на первый курс с высокими баллами по результатам ЕГЭ. В течение первого семестра им выплачивается именная стипендия в размере десяти тысяч рублей. Такие студенты имеют возможность углубленного изучения английского языка, могут получить дополнительное образование, обучаться в элитных группах.

Студенты ЮУрГУ могут зарабатывать, усердно учась в университете. Получать стипендию с будущего года смогут не только учащиеся бюджетной формы. Именную стипендию ректора в размере десяти тысяч рублей утвердили для студентов контрактной формы.

Кстати, абитуриенты, поступившие на контракт в ЮУрГУ в этом году, смогут получить скидку на оплату учебы до 30-ти процентов. Кроме того, университет запустил дополнительные стипендиальные конкурсы и единовременную выплату. Подробнее почитать о бонусной системе можно здесь.

ЮУрГУ – единственный вуз в Челябинской области, в котором есть Военный учебный центр. Наряду с гражданской профессией, ты можешь получить военное образование. ВУЦ ЮУрГУ признан одним из лучших в России и входит в число крупнейших в стране.

Уже во время учебы студент может заниматься исследованиями на мировом уровне. В университете работает более сорока научно-образовательных лабораторий и центров, в том числе 12 лабораторий международного уровня, возглавляемых известными мировыми учеными.