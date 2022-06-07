ЮУрГУ: как превратить обучение в вузе в старт для успешной карьеры?

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, восьмого июня, в Челябинске стартует Уральский профилактический Форум «
07.06.2022

Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, седьмого июня, исполняется 90 лет с момента пуска на Магнит
07.06.2022

Юбилей «Комсомолки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области за три года снизился уровень общей заболеваемости среди детей, но повысилас
07.06.2022

В Челябинской области вырос показатель детской инвалидности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2022

Николай Валуев сыграет в футгольф с челябинскими депутатами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2022

В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2022

В Челябинске продлили ограничение движения «пятерки» и «шестерки» по улице Горького
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на седьмое июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2022

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2022

На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека
ЮУрГУ
Общество
07.06.2022 11:08
Фото: ЮУрГУ

ЮУрГУ: как превратить обучение в вузе в старт для успешной карьеры?

Южно-Уральский государственный университет дает возможность студентам в полной мере реализоваться в научной деятельности, а также в спорте, творчестве, волонтерстве. А благодаря разнонаправленным инновационным проектам вуза студенты могут улучшить свои компетенции и повысить конкурентоспособность на рынке труда.

В очередь за выпускниками ЮУрГУ стоят более трех тысяч предприятий, с которыми у вуза подписаны партнерские соглашения. Студенты проходят производственную практику в ведущих организациях Челябинской области и России, а затем остаются на производстве, хорошо зарекомендовав себя. Многие магистранты совмещают работу и учебу.

В Южно-Уральском государственном университете традиционно поддерживают талантливых студентов. В ЮУрГУ уже давно сформирован широкий набор преференций для высокобалльников – студентов, поступивших на первый курс с высокими баллами по результатам ЕГЭ. В течение первого семестра им выплачивается именная стипендия в размере десяти тысяч рублей. Такие студенты имеют возможность углубленного изучения английского языка, могут получить дополнительное образование, обучаться в элитных группах.

Студенты ЮУрГУ могут зарабатывать, усердно учась в университете. Получать стипендию с будущего года смогут не только учащиеся бюджетной формы. Именную стипендию ректора в размере десяти тысяч рублей утвердили для студентов контрактной формы.

Кстати, абитуриенты, поступившие на контракт в ЮУрГУ в этом году, смогут получить скидку на оплату учебы до 30-ти процентов. Кроме того, университет запустил дополнительные стипендиальные конкурсы и единовременную выплату. Подробнее почитать о бонусной системе можно здесь.

ЮУрГУ – единственный вуз в Челябинской области, в котором есть Военный учебный центр. Наряду с гражданской профессией, ты можешь получить военное образование. ВУЦ ЮУрГУ признан одним из лучших в России и входит в число крупнейших в стране.

Уже во время учебы студент может заниматься исследованиями на мировом уровне. В университете работает более сорока научно-образовательных лабораторий и центров, в том числе 12 лабораторий международного уровня, возглавляемых известными мировыми учеными.

ЮУрГУ
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06.06.2022
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03.06.2022
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, восьмого июня, в Челябинске стартует Уральский профилактический Форум «
07.06.2022

Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, седьмого июня, исполняется 90 лет с момента пуска на Магнит
07.06.2022

Юбилей «Комсомолки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области за три года снизился уровень общей заболеваемости среди детей, но повысилас
07.06.2022

В Челябинской области вырос показатель детской инвалидности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый Экологический водный форум Южного Урала состоится 24-25 июня в рамках Всероссийской эколог
06.06.2022

Первый Экологический водный форум Южного Урала пройдет в Челябинске и на Тургояке
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07.06.2022 11:10

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07.06.2022 11:08

ЮУрГУ: как превратить обучение в вузе в старт для успешной карьеры?

07.06.2022 10:46

Николай Валуев сыграет в футгольф с челябинскими депутатами

07.06.2022 10:44

В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов

07.06.2022 10:43

Юбилей «Комсомолки»

07.06.2022 10:41

В Челябинской области вырос показатель детской инвалидности

07.06.2022 10:13

КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 10%

07.06.2022 08:27

«Медовая Троица» в деревеньке!

06.06.2022 20:12

В Челябинске продлили ограничение движения «пятерки» и «шестерки» по улице Горького

06.06.2022 19:29

Первый Экологический водный форум Южного Урала пройдет в Челябинске и на Тургояке

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В Челябинской области проведут крупные федеральные спортивные соревнования

06.06.2022 17:05

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

06.06.2022 16:25

На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека

06.06.2022 16:20

В Челябинске объявлены аукционы для обслуживания автобусных маршрутов

06.06.2022 16:09

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Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска

03.06.2022 15:18

Челябинцев приглашают на день рождения музея изобразительных искусств

03.06.2022 15:15

Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде

03.06.2022 15:11

В Заксобрании чествовали лучших социальных работников Челябинской области

03.06.2022 14:40

В воскресенье зал ожидания железнодорожного вокзала Челябинск превратится в театральную сцену

03.06.2022 13:47

Прокуратура требует обеспечить доступ к Увильдам

03.06.2022 13:08

За сутки заболело ковидом 102 южноуральца, выздоровело 112, умерло пятеро

03.06.2022 12:56

В Историческом музее Южного Урала открылась школа свадебного танца

03.06.2022 12:54

ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до четырех миллионов рублей

03.06.2022 12:48

В челябинском Доме Покровского рассказали пронзительную историю Франца и Фелиции

03.06.2022 12:44

На Бажовку – в народном костюме: фестиваль запускает акцию «Сохраним традиции»

03.06.2022 12:42

«Ушастые проделки» театра «Омнибус» для Чебаркульской танковой дивизии

03.06.2022 12:40

Полицейские Челябинска пока не могут найти второго налетчика на салон сотовой связи

03.06.2022 12:23

«20 тысяч лье под водой»: корабли, пираты, подлодка и клад в Историческом музее

03.06.2022 12:21

В Челябинске появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

03.06.2022 12:12

Дети сотрудников ЧЦЗ соревновались в беге с электротележкой

03.06.2022 12:07

Челябинская область получит более полумиллиарда на развитие туризма

03.06.2022 12:01

ГРЦ Макеева и «Прометей» подарили детям Миасса яркую летнюю сказку