16.12.2022
Студенты из Аргаяша устроили переполох в общежитии
16.12.2022
«Торжество классики» ждет Челябинск: солисты Большого выступят в Челябинской филармонии
16.12.2022
«Школа снеговиков» откроется в Молодёжном театре
16.12.2022
Боец СВО нашел девочку Машу из Челябинской области, написавшую ему письмо
16.12.2022
В преддверии Нового года Россельхознадзор рассказал правду о структурированной икре
16.12.2022
В суде Карабаша осужденный за убийство напал на полицейских-конвоиров
ЮУрГУ поймал ветер перемен
Университет принимает поздравления с 79-летием
07.12.2022
Разработки ЮУрГУ впечатлили участников II Конгресса молодых ученых
30.11.2022
Ученые ЮУрГУ придумали, как сделать растительное молоко более полезным
29.11.2022
ЮУрГУ представит проекты НОЦ Урал на Конгрессе молодых ученых в Сочи
28.11.2022
Ученые Челябинской области обсудили роль науки в региональном развитии
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022