ЮУрГУ поймал ветер перемен

Студенты, сотрудники и выпускники Южно-Уральского государственного университета разных лет сегодня, 16 декабря, поздравили альма-матер с днем рождения.

За 79 лет вуз, в прошлом – Челябинский механико-машиностроительный институт, заметно преобразился. Сегодня ЮУрГУ является не только кузницей рабочих и научных кадров, но и площадкой инновационных разработок, а также отправным пунктом для современной молодежи.

Собравшихся по случаю дня рождения вуза в актовом зале 16 декабря приветствовали исполняющий обязанности ректора Александр Вагнер и президент ЮУрГУ Александр Шестаков.

«Наш университет всегда развивался динамично. Будем дальше развивать нашу деятельность так, чтобы перейти на следующий уровень по классификации и стать «Университетом 3.0» – давать образование, заниматься наукой, создавать новейшие решения для промышленности», –отметил Александр Шестаков.

Все эти годы ЮУрГУ не только дает знания студентам, но и разрабатывает инновационные технологии, выступает мощным генератором научных и образовательных идей. Так, например, за последний год запущен в эксплуатацию нейрокомпьютер, выиграно два мегагранта по направлениям «Квантовые технологии» и «Экология», сделан большой шаг к развитию технологического предпринимательства, разработан проект реконструкции общежитий, 28 студентов вуза получили стипендию президента.

«Наши планы на будущее – это в том числе разработка цифровых испытательных стендов, цифровых двойников оборудования, которое выпускает промышленный комплекс Челябинской области. Образовательный процесс для студентов – это не только знания, но и среда, аудитории, общество, в котором учащиеся развиваются и повышают профессиональные качества. ЮУрГУ делает нас особенными и неповторимыми!» – подчеркнул Александр Вагнер.

В стенах вуза традиционно прошла церемония награждения лауреатов премии «Признание ЮУрГУ», которой в 2022 году удостоились шесть человек.