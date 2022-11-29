29.11.2022
Миасский горнолыжный отель признан лучшим на Урале
29.11.2022
В Челябинске ищут девушку-подростка из Томской области
29.11.2022
Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в «Черную пятницу»
29.11.2022
В Челябинской области выросла смертность от отравления алкоголем
29.11.2022
В бассейне Челябинска, где едва не утонул ребенок, найдены нарушения
29.11.2022
ВТБ на Южном Урале увеличил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 20%
ЮУрГУ представит в Сочи демонстратор ракетного двигателя
Конгресс молодых ученых страны состоится в «Сириусе» в начале декабря
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28.11.2022
Ученые Челябинской области обсудили роль науки в региональном развитии
25.11.2022
Археологи Челябинской области исследуют первый геоглиф
27.10.2022
Искусственный интеллект повысит точность диагностики онкозаболеваний
24.10.2022
Наталья Котова поручила побыстрее поставить новую остановку рядом с ЮУрГУ
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022