ЮУрГУ представит в Сочи демонстратор ракетного двигателя

Южно-Уральский государственный университет представит сообществу молодых ученых страны демонстратор двигательной установки для многоразовой, полностью возвращаемой ракеты-носителя.

Как отмечают в пресс-службе вуза, на данном демонстраторе была успешно испытана топливная пара «водород-кислород».

Испытания демонстратора успешно прошли в 2022 году после проведения большого объема расчетно-теоретической и конструкторской работы.

«Нет ни одной научной публикации, которая бы описывала пуск демонстратора двигателя с охлаждаемым центральным телом на кислороде и водороде, поэтому можно сказать, что ученые ЮУрГУ сделали это первыми в мире», - подчеркнули в пресс-службе вуза.

Свои достижения представители Южно-Уральского госуниверситета представят на втором конгрессе молодых ученых, который будет проходить в сочинском парке науки и искусства «Сириус» с первого по третье декабря.

Конгресс является одним из наиболее значимых мероприятий первого года Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. ЮУрГУ представит участникам масштабного события результаты своих прорывных проектов, одним из которых как раз является демонстратор ракетного двигателя – его покажут на выставке достижений по приоритетам научно-технологического развития и инициативам Десятилетия науки и технологий.

Как отмечают в пресс-службе ЮУрГУ, демонстратор – это ключевой проект Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые и промышленные технологии и материалы» (УМНОЦ), реализуемый ЮУрГУ совместно со специалистами АО «НИИМаш» (Нижняя Салда) и Государственным ракетным центром имени Макеева (Миасс).

В Сочи ученые ЮУрГУ также примут участие в круглые столах, экспертных сессиях, панельных дискуссиях конгресса, мероприятиях нового, оригинального формата.