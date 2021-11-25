ЮУрГУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей

Южно-Уральский государственный университет 28-го ноября приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей, который состоится в очном формате на базе высших школ и институтов вуза.

Как сообщает пресс-служба ЮУрГУ, во время Дня открытых дверей дирекции высших школ и институтов познакомят потенциальных абитуриентов с правилами приема, особенностями приемной кампании 2022 года, расскажут о направлениях подготовки и количестве бюджетных мест, познакомят со своими традициями.

Так как встречи пройдут в разное время, это даст возможность абитуриентам и их родителям побывать в двух выбранных институтах ЮУрГУ.

День открытых дверей призван помочь будущим абитуриентам правильно выбрать направление подготовки, предметы для сдачи единого государственного экзамена, чтобы реализовать свою возможность для поступления в университет.

Участников Дня открытых дверей просят внимательно ознакомиться с расписанием и местом встреч на инфографике. Ряд институтов и высших школ проводит встречи в своих учебных корпусах.

«Обращаем ваше внимание, что в главный корпус проход осуществляется через разные входы (в зависимости от того, куда направляется гость)», - подчеркнули в ЮУрГУ.

В 11 часов 28-го ноября учащихся и их родителей будут ждать:

- Архитектурно-строительный институт (проспект Ленина, 76, центральный вход, аудитория 428);

- Высшая школа электроники и компьютерных наук (проспект Ленина, 87, аудитория 434);

- Институт лингвистики и международных коммуникаций (проспект Ленина, 76, восточный вход, аудитория 161);

- Высшая медико-биологическая школа (проспект Ленина, 85, аудитория 263);

- Институт спорта, туризма и сервиса (улица Сони Кривой, 60-А, аудитория 103);

- Высшая школа экономики и управления (проспект Ленина, 76, западных вход, аудитория 401.

В 12 часов абитуриентов и их родителей будут ждать:

- Высшая школа экономики и управления/информационные технологии (проспект Ленина, 76, западный вход, аудитория 401);

- Институт естественных и точных наук (проспект Ленина, 76, западный вход, 202/1-А)

- Институт медиа и социально-гуманитарных наук (проспект Ленина, 76, центральный вход, аудитория 446);

- Политехнический институт (проспект Ленина, 76, центральный вход, актовый зал);

- Юридический институт (улица Коммуны, 149, аудитория 101).