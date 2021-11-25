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Фото: ЮУрГУ

ЮУрГУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей

Южно-Уральский государственный университет 28-го ноября приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей, который состоится в очном формате на базе высших школ и институтов вуза.

Как сообщает пресс-служба ЮУрГУ, во время Дня открытых дверей дирекции высших школ и институтов познакомят потенциальных абитуриентов с правилами приема, особенностями приемной кампании 2022 года, расскажут о направлениях подготовки и количестве бюджетных мест, познакомят со своими традициями.

Так как встречи пройдут в разное время, это даст возможность абитуриентам и их родителям побывать в двух выбранных институтах ЮУрГУ.

День открытых дверей призван помочь будущим абитуриентам правильно выбрать направление подготовки, предметы для сдачи единого государственного экзамена, чтобы реализовать свою возможность для поступления в университет.

Участников Дня открытых дверей просят внимательно ознакомиться с расписанием и местом встреч на инфографике. Ряд институтов и высших школ проводит встречи в своих учебных корпусах.

«Обращаем ваше внимание, что в главный корпус проход осуществляется через разные входы (в зависимости от того, куда направляется гость)», - подчеркнули в ЮУрГУ.

В 11 часов 28-го ноября учащихся и их родителей будут ждать:

- Архитектурно-строительный институт (проспект Ленина, 76, центральный вход, аудитория 428);

- Высшая школа электроники и компьютерных наук (проспект Ленина, 87, аудитория 434);

- Институт лингвистики и международных коммуникаций (проспект Ленина, 76, восточный вход, аудитория 161);

- Высшая медико-биологическая школа (проспект Ленина, 85, аудитория 263);

-  Институт спорта, туризма и сервиса (улица Сони Кривой, 60-А, аудитория 103);

- Высшая школа экономики и управления (проспект Ленина, 76, западных вход, аудитория 401.

В 12 часов абитуриентов и их родителей будут ждать:

- Высшая школа экономики и управления/информационные технологии (проспект Ленина, 76, западный вход, аудитория 401);

- Институт естественных и точных наук (проспект Ленина, 76, западный вход, 202/1-А)

- Институт медиа и социально-гуманитарных наук (проспект Ленина, 76, центральный вход, аудитория 446);

- Политехнический институт (проспект Ленина, 76, центральный вход, актовый зал);

- Юридический институт (улица Коммуны, 149, аудитория 101).

ЮУрГУ
День открытых дверей
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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22.11.2021 17:28

Челябинский облсуд оставил депутата Заксобрания Армана Аракеляна под домашним арестом

22.11.2021 17:11

Молодежь Курчатовского района Челябинска узнала всё о здоровом образе жизни

22.11.2021 16:55

КПФР в Челябинске провела серию одиночных пикетов против роста цен, QR-кодов

22.11.2021 16:07

Южноуральцев вновь предупреждают о непогоде в горных районах

22.11.2021 16:06

Власти Курчатовского района Челябинска следят за качеством и сроками содержания территорий

22.11.2021 16:04

Котова поручила Куляшову избавить обновленный Комсомольский проспект от пробок в зимний период

22.11.2021 15:39

Лев Симба и леопард Ева проходят акклиматизацию в Танзании

22.11.2021 15:13

Эндокринолог предупредила о риске развития диабета после COVID-19

22.11.2021 15:04

Жителям Каслинского района пересчитали плату за нерегулярный вывоз мусора

22.11.2021 15:03

Наталья Котова выразила недовольство уборкой челябинских дорог и состоянием урн

22.11.2021 14:57

Два проблемных «подземелья» на проспекте Ленина в Челябинске отремонтируют в 2022 году

22.11.2021 14:37

В 2022 году дефицит бюджета Челябинска превысит 784 миллиона рублей

22.11.2021 14:21

Число пользователей ВТБ Онлайн на Южном Урале выросло за год более чем на 40 тысяч человек

22.11.2021 14:17

Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%

22.11.2021 13:36

Благодаря жителям поселка Увельский предотвращен суицид

22.11.2021 13:33

В аварии в Красноармейском районе пострадали жители Сургута

22.11.2021 12:58

«Чистый воздух»: в Челябинск поступили все 157 автобусов на газомоторном топливе

22.11.2021 12:48

Максим Куляшов рассказал челябинцам о судьбе снежных куч