ЮУрГУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей

Южно-Уральский государственный университет в воскресенье, пятого февраля, приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей: гостей университета ждет увлекательное и полезное знакомство с его образовательными программами и внеучебной жизнью.

Директора входящих в состав ЮУрГУ высших школ и институтов не только расскажут о своих подразделениях и ответят на вопросы родителей и абитуриентов, но и проведут экскурсии в действующие лаборатории, спортивный центр, общежития и музеи вуза.

День открытых дверей организован в два потока. Первый стартует в 11 часов (встреча в 10:20), второй - в 12 часов 30 минут (встреча в полдень) в главном учебном корпусе ЮУрГУ по адресу: проспект Ленина, 76.