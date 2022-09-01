ЮУрГУ приглашает студентов любого вуза бесплатно получить квалификацию по IT-компетенциям

Новые программы дополнительного профессионального образования ИТ-направления открылись благодаря участию ЮУрГУ программе «Приоритет 2030» в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Южно-Уральский государственный университет объявляет о наборе слушателей программ дополнительного образования для обучения на «Цифровой кафедре».

В новом учебном году ЮУрГУ предоставляет возможность студентам любого вуза Челябинской области бесплатно пройти обучение по одной из четырех программам. Студентам, обучающимся по специальностям и направлениям подготовки ИТ-сферы, предлагают выбрать одну из трех программ: «Администрирование операционной системы Linux», «Стратегическое управление ИТ проектами» или «Экономика и финансы цифровой трансформации». Студентам других специальностей и направлений доступна программа «Искусственный интеллект и машинное обучение».

На программу по выбору могут быть зачислены студенты любого вуза, обучающиеся по программам бакалавриата, начиная со второго курса, или специалитета, начиная с третьего курса, не имеющие академических задолженностей. Количество мест ограничено. Конкурсный отбор будет осуществляться на основе характеристики с места обучения в свободной форме (с подписью и печатью).

По окончании слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке.

Подать заявку можно через Google-форму.

Подробная информация на сайте ЮУрГУ.

Задать вопросы и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (951) 126-90- 22 или email: biriukovadv@susu.ru.