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ЮУрГУ совместит очную и дистанционную формы обучения

Общество
Сегодня, 17:44
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Автор: 
Екатерина Михайлова

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Южно-Уральский государственный университет будет совмещать очную и дистанционную формы обучения. Об этом заявил проректор по учебной работе Андрей Радионов.

«Согласно решению ректората ЮУрГУ с 16 ноября в помещениях университета мы продолжим проводить занятия, связанные с использованием лабораторного учебного оборудования и специализированного программного обеспечения. Все лекции, а также семинарские занятия, которые могут проходить в онлайн-формате, будут проводиться дистанционно. Это решение согласовано с Роспотребнадзором по Челябинской области», - рассказал Андрей Радионов.

Такое решение принял ректорат по рекомендации Минобрнауки РФ. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков издал приказ, согласно которому вузы Москвы и Санкт-Петербурга с 13 ноября переходят на дистанционный формат обучения. Региональным вузам в зависимости от эпидемиологической ситуации было рекомендовано частично или полностью перейти в дистанционный формат обучения по согласованию с Роспотребнадзором Челябинской области.

По словам проректора по учебной работе, еще с 1 сентября в ЮУрГУ все поточные лекции, а с конца октября и вообще все лекции были переведены на дистанционный формат. С понедельника, с 16 ноября, в очном формате останутся только те занятия, на которых используются лабораторное оборудование или программное обеспечение. В дальнейшем все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в регионе.

 

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Автор: 
Екатерина Михайлова
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