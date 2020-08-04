ЮУрГУ — уникальный центр подготовки IT-специалистов

Уникальным центром подготовки IT-специалистов называют Южно-Уральский государственный университет. Это звание вуз получил заслуженно: профессионалов в сфере информационных технологий здесь готовят сразу по трем крупным направлениям, ориентируясь на запросы современных IT-компаний.

Талантливых разработчиков и специалистов в сфере информационной безопасности выпускает Высшая школа электроники и компьютерных наук. Именно ВШ ЭКН первой реагирует на современные тенденции IT-сферы: студентов учат работе с «облачными» системами, защите киберпространства, применению технологий Интернета вещей (IoT) и разработке приложений и информационных систем.

Высокий спрос в сфере IT на специалистов по работе с большими массивами данных. Справиться со сложными задачами в этой области могут выпускники Института естественных и точных наук. В ИЕТН делают упор на фундаментальную подготовку по математике и программированию, благодаря чему студенты вырастают не просто в кодировщиков, а в специалистов, способных создавать программные продукты от идеи до конечной реализации.

Развивать экономику через IT-сферу помогают выпускники Высшей школы экономики и управления. Они работают бизнес- и системными аналитиками, руководителями групп разработки, инженерами по разработке и сопровождению информационных систем, техническими писателями, тестировщиками ПО. У выпускников ВШЭУ нет проблем с поиском работы, потому что в учебе они углубленно изучают программирование, информационные технологии и экономические дисциплины.

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