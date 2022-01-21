21.01.2022
Растет число заболевших ковидом южноуральцев и снижается число выздоровевших
21.01.2022
В «Солнечной долине» завершились областные соревнования по сноуборду
21.01.2022
В Челябинске возбудили дело из-за огромной нелегальной свалки
21.01.2022
ЮУрГУ вошел в топ-20 рейтинга медийной активности M-RATE
21.01.2022
Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ложных сообщений о минировании школ в Челябинске
20.01.2022
В зоопарке Челябинска яванской макаке делают массаж и в ее расписании дня есть релакс
ЮУрГУ вошел в топ-20 рейтинга медийной активности M-RATE
13.01.2022
В ЮУрГУ будут изучать генетическую предрасположенность к стрессу
10.01.2022
ЮУрГУ и ЧелГУ продлевают сроки зимней сессии для студентов из Казахстана
23.12.2021
Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков пригласил журналистов Челябинска на чай
25.11.2021
ЮУрГУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022