ЮУрГУ вошел в топ-20 рейтинга медийной активности M-RATE

Минобрнауки России опубликовало рейтинг медийной активности российских вузов за второе полугодие 2021 года. В топ-20 рейтинга медийной активности M-RATE вошел Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ).

Рейтинг отражает совокупный результат работы университетов по популяризации российской науки и образования и складывается из трех показателей: эффективность работы вуза со СМИ (Index Mass Media), социальными сетями (Index Social) и официальным сайтом (Index Site).

В рейтинге учитываются 219 вузов, подведомственных Минобрнауки России. И ЮУрГУ сумел занять 15 строчку.

Как сообщает телеграм-канал ЮУрГУ, на сегодня создано 209 новых аккаунтов вузов в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, Twitter, TikTok, «Одноклассники»). Количество подписчиков в социальных сетях вузов увеличилось на 643 тысячи человек, количество лайков – на 1,4 миллиона, количество просмотров публикаций по всем соцсетям - на 20,1 миллиона.