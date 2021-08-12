12.08.2021
Аккредитация вузов с 2022 года станет бессрочной
12.08.2021
Новое назначение в правительстве Челябинской области
12.08.2021
В Челябинске на транспортной развязке у «Юности» ведется замена неприжившихся растений
12.08.2021
Комитет дорожного хозяйства сообщил об отключении светофоров в Челябинске
11.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 12 августа
11.08.2021
В Челябинске продолжается строительство тренировочного катка у ледовой арены «Трактор»
ЮУрГУ вошел в ТОП-25 российских вузов в рейтинге Webometrics 2021
19.07.2021
В ЮУрГУ состоялся юбилейный выпуск слушателей Военного учебного центра
19.07.2021
ЮУрГУ стал лучшим вузом Урала в рейтинге российских университетов
14.07.2021
ЮУрГУ и ЧелГУ вошли в рейтинг вузов России 2021 года по уровню зарплат выпускников
09.07.2021
5000-й абитуриент ЮУрГУ планирует осваивать клиническую психологию
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021