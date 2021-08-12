ЮУрГУ вошел в ТОП-25 российских вузов в рейтинге Webometrics 2021

Международный проект Webometrics Ranking Web of Universities опубликовал рейтинг присутствия университетов в интернете, в котором ЮУрГУ занял 23 место в России и 1429 место в мире, улучшив свой показатель на 123 позиции по сравнению с прошлым годом.

В рейтинге Европейских вузов Южно-Уральский государственный университет находится на 574 место, поднявшись на 25 позиций.

Рейтинг находится в свободном доступе для всех, поэтому он так важен для продвижения университета в мире. Его анализируют университеты, работодатели и абитуриенты. Повышение позиции вуза улучшает его узнаваемость в стране и в мире.

Рейтинг университетов Webometrics − это инициатива Cybermetrics Lab, исследовательской группы, принадлежащей Consejo Superior de Investigaciones Científicas, крупнейшей государственной исследовательской организации в Испании, которая является одной из первых фундаментальных исследовательских организаций в Европе.

Целью рейтинга является повышение присутствия академий и научно-исследовательских институтов в Интернете и содействие открытой публикации результатов научной деятельности. Рейтинг появился в 2004 году и обновляется каждый январь и июль. Сегодня он обеспечивает веб-индикаторы для более чем 12000 университетов по всему миру.

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