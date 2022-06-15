ЮУрГУ занял высокие позиции в предметных рейтингах аналитического центра «Эксперт»

Южно-Уральский государственный университет стал единственным вузом Челябинской области, занявшим высокие места в предметном рейтинге научной продуктивности, который опубликовал аналитический центр «Эксперт».

Рейтинг аналитического центра «Эксперт» оценивает российские вузы по узким предметным областям и позволяет выяснить, какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области.

В редакции рейтинга-2022 ЮУрГУ вошел в 21-м из 23-х предметных рейтингов, заняв места в ТОП-10 по 13-ти направлениям.

«Мы укрепили свои национальные позиции. В предметном рейтинге научной продуктивности аналитического центра «Эксперт» мы входим в десятку ведущих университетов России по ряду направлений, в числе которых «Менеджмент», «Химические технологии», «Компьютерные науки», «Экономика», «Инженерные науки», «Экология», «Искусственный интеллект». Второе место мы занимаем в этом рейтинге по направлениям «Металлургия» и «Возобновляемая энергетика», - отмечает ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Поделиться

Исследования в области новых перспективных материалов позволили ЮУрГУ подняться на восьмое-девятое место по направлению «Материаловедение». По срезу материаловедения «Металлургия» ЮУрГУ и МГУ имени Ломоносова этом году разделили второе и третье места, отстав от лидера МИСиС.

По направлению «Компьютерные науки» ЮУрГУ сохранил свои позиции в первой десятке, при этом поднявшись по срезу «Искусственный интеллект». Переместиться с 9-11 на седьмое место университету позволило увеличение доли публикаций в Q1, цитируемость таких статей, а также общее число публикаций.

Введение санкций и новые геополитически факторы, безусловно, окажут влияние на характер и динамику публикационной активности российских университетов, вполне вероятно, долгосрочные планы потребуют адаптации под новую реальность. Но Южно-Уральский государственный университет намерен продолжить сотрудничество с международными партнерами, что позволит и в будущем получать результаты мирового уровня.

«У нас более 1100 публикаций Q1-Q2 за 2021 год, многие из которых написаны в международной кооперации, в том числе с 90 иностранными учеными вуза, работающими с коллективами наших научных лабораторий. В настоящий момент по международному участию большого отказа от кооперации у нас не наблюдается», - подчеркивает проректор по научной работе ЮУрГУ Антон Коржов.

СПРАВКА

Южно-Уральский государственный университет – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ победил в конкурсе по программе «Приоритет 2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).