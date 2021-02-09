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Южноуральцам предложили стать донорами костного мозга

Жители Челябинской области могут помочь пациентам с онкологией, которым требуется пересадка костного мозга. Для этого нужно сдать венозную кровь для определения HLA-фенотипа – набора генов, отвечающих за тканевую совместимость, сообщили в группе информационной поддержки РДКМ им. Васи Перевощикова.

Акция приурочена к Международному дню борьбы с детской онкологией «Спаси жизнь – стань донором костного мозга». Многие дети с онкогематологическими заболеваниями могут жить, если вовремя найти совместимого донора. В регистре доноров костного мозга уже находятся 150 тысяч добровольцев.

Для того, чтобы стать донором, нужно с 15 по 21 февраля в любом медицинском офисе «Инвитро» бесплатно сдать четыре мл. венозной крови для определения HLA-фенотипа – набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. После типирования крови информацию о потенциальном доноре внесут в регистр донор костного мозга.

«Если когда-нибудь HLA-фенотип потенциального донора совпадет с фенотипом пациента, нуждающегося в трансплантации, ему предложат стать реальным донором. Это может произойти через два месяца, пять лет или никогда – гены совпадают редко. Для этого и необходима большая база потенциальных доноров», - говорится в сообщении группы информационной поддержки РДКМ им. Васи Перевощикова.

Донором может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет и весом более 50 килограммов.

Подробности о процедуре забора клеток, отзывы реальных доноров костного мозга, перечень медицинских противопоказаний можно посмотреть в «Вконтакте» в сообществе Клуб доноров | Россия, а также здесь. Зарегистрироваться на акцию можно здесь.