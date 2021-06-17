Южноуральцам рекомендуют воздержаться от поездки на Аркаим в день летнего солнцестояния

Жителей Челябинской области просят воздержаться от поездок на Аркаим в день летнего солнцестояния.

Напомним, 21 июня наступит астрономическое лето - День летнего солнцестояния. Традиционно в этот день часть южноуральцев ездят в историко-культурный заповедник «Аркаим».

В 2020 году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции жителям рекомендовали отказаться от этой традиции. Заповедник был закрыт, а сотрудники полиции охраняли патрулировали его территорию с 19 по 22 июня.

В этом году южноуральцам также рекомендуют отказаться от поездок в древний город «Аркаим».

Министр культуры области Алексей Бетехтин напомнил, что в связи с эпидемиологической обстановкой в Челябинской области продолжают действовать ограничительные меры. Принято решение о переносе Бажовского и отмене Ильменского фестивалей. Превентивные меры предприняты, чтобы не подвергать риску южноуральцев и гостей из других регионов.

По этой же причине министерство культуры области и руководство заповедника «Аркаим» просит туристов воздержаться от посещения Аркаим.

«В день летнего солнцестояния на Аркаиме собирается многотысячная толпа. Это всегда было чревато опасностью возникновения пожаров и прочих инцидентов. Теперь к этому прибавился риск распространения инфекции, который возрастает в несколько раз в связи с тем, что мероприятие носит стихийный характер и за соблюдением мер предосторожности следить проблематично», - отметил Алексей Бетехтин и настоятельно порекомендовал южноуральцам отменить все поездки в эти дни.

В заповеднике сообщили, в период с 18 по 23 июня в «Аркаиме» не запланировано и не будет проводиться никаких массовых мероприятий. Туристов просят воздержаться от посещения Аркаима с 19 по 22 июня.

«Обращаем ваше внимание на то, что в этот период действуют специальные цены на услуги туристического лагеря (проживание, парковка, душ и пр.)», - предупредили посетителей.

Все музеи и административные посещения заповедника можно будет посещать только в масках.

В заповедники выражают надежду, что им удастся провести легендарный фестиваль «Аркаим» с 9 по 11 июля.