В Челябинской области из-за ковида отменили Ильменский фестиваль и перенесли Бажовский

В Челябинской области отменили Ильменский фестиваль и перенесли на более поздний срок проведение XXVIII Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества. Не исключена возможность, что в этом году и это массовое мероприятие отменят из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение принято организаторами после совещания с Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба правительства.

Бажовский фестиваль должен был пройти с 18 по 20 июня на поляне вблизи села Демарино в Пластовском районе. Пока его перенесли на август.

«После совещания с Роспотребнадзором организаторами Ильменского фестиваля принято решение не проводить его в 2021 году», - сообщили в пресс-службе. Ильменский фестиваль авторской песни был запланирован на 25-27 июня на территории ГЛК «Солнечная долина».

В правительстве уточнили, что решения по фестивалям - это превентивная мера организаторов, чтобы не подвергать риску южноуральцев и гостей фестивалей из других регионов.