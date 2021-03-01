В Усть-Катаве в столкновении маршрутки и грузовика травмы получили девять человек

В Челябинской области в новом году поженились семь пар старше семидесяти

Южноуральцев бесплатно обследуют на псориаз

В Челябинской области с первого по 31 марта пройдет акция по обследованию и лечению больных псориазом в условиях консультативно-диагностических отделений, дневного и круглосуточного стационаров.

Акция проводится в четырех крупных городах региона – Челябинске (областной клинический кожно-венерологический диспансер), Троицке, Златоусте и Сатке.

Как рассказал пресс-секретарь ЧО ККВД Асмик Маквецян, помощь всем пациентам оказывается бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.

«Иммунные механизмы развития псориаза известны уже на молекулярном уровне, благодаря чему мы не только знаем, но и можем оказать качественную помощь этим пациентам. У нас для этого есть все необходимое, в том числе возможность оказания высокотехнологичной помощи с использованием генно-инженерной терапии за счет средств ОМС», - рассказывает д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Челябинской области, главный врач ЧОККВД, заведующий кафедрой Дерматовенерологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Олег Зиганшин.

Псориаз – это хроническое кожное заболевание, характеризующееся мономорфной сыпью из плоских папул, сливающихся в крупные бляшки, покрытые рыхлыми серебристо-белыми чешуйками. Одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин.

Этим заболеванием страдают 2% населения планеты. В Российской Федерации заболеваемость псориазом составляет 65,8 на 100 тысяч населения. В Челябинской области насчитывается более 30 тысяч пациентов с псориазом, в том числе дети и подростки. Третья часть из них страдают псориатическим артритом. Около 100 пациентов имеют группу инвалидности по этому заболеванию.