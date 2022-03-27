Южноуральцы продолжают парковаться на местах для инвалидов

ГИБДД Челябинской области продолжает проверку соблюдения правил парковки транспортных средств на местах для инвалидов. Дорожные полицейские тщательно проверяют принадлежность водителей к людям с ограниченными возможностями.

За неделю сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 53 транспортных средства, которые были незаконно припаркованы на местах, предназначенных для граждан с ограниченными возможностями. В отношении водителей указанных автомобилей были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью второй статьи 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». В соответствии с ней нарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Об этом сообщили в ГИБДД по Челябинской области, все транспортные средства, припаркованные на местах, обозначенных табличкой 8.17 «Инвалид», тщательно проверяются на принадлежность к соответствующей категории.

В случае парковки автомобиля на месте для граждан с ограниченными возможностями размещение знака «Инвалид» на транспортном средстве – обязательно. Опознавательные знаки «Инвалид» должны быть размещены спереди или сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Госавтоинспекция обращается к жителям Челябинской области с просьбой соблюдать права граждан с ограниченными возможностями здоровья, не парковать автомобили на местах, обозначенных табличкой «Инвалид», не имея на это права.

Напомним, ранее начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков обратил внимание коллег на участившиеся случаи эвакуации транспортных средств с парковочных мест, обозначенных дорожным знаком «Парковка для инвалидов» и принадлежащих водителям указанной категории, но не разместивших на лобовом стекле соответствующую табличку.