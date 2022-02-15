Скоков потребовал временно приостановить эвакуацию автомобилей с парковочных мест для инвалидов

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков запретил осуществлять эвакуацию автомобилей с парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями без тщательной проверки по федеральным реестрам инвалидов.

В ходе очередного совещания с руководителем Госавтоинспекции Челябинской области главный полицейский региона обратил внимание коллег на участившиеся случаи эвакуации транспортных средств с парковочных мест, обозначенных дорожным знаком «Парковка для инвалидов» и принадлежащих водителям указанной категории, но не разместивших на лобовом стекле соответствующую табличку.

«Михаил Скоков потребовал временно приостановить эвакуацию автомобилей с указанных парковочных мест, при этом незамедлительно провести работу с государственным учреждением, ответственным за пополнение федерального реестра лиц с ограниченными возможностями и доступ к нему», - сообщили в региональном полицейском главке.

«В случае обнаружения автомобиля, стоящего на месте, выделенном для инвалидов, необходимо проводить тщательную сверку по соответствующим базам данных», - подчеркнул Михаил Скоков.

Главный полицейский Южного Урала потребовал, что обозначенные задачи должны быть решены в кратчайшие сроки.