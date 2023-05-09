Южноуральцы с размахом отмечают День Победы

В городах и районах Челябинской области проходят праздничные мероприятия в 78-й годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне1941-1945 годов.

Утро девятого мая в Челябинске началось с церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню. В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, первые лица региона, города, депутаты Законодательного Собрания и городской Думы, представители духовенства, чиновники, депутаты, силовики, правоохранители, руководители и участники общественных организаций, жители и гости южноуральской столицы. Участники митинга почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне и возложили венки и цветы к мемориалу «Вечный огонь» на Аллее Славы.

Затем на площади Революции состоялось торжественное построение личного состава войск Челябинского гарнизона в честь Дня Великой Победы. На главную площадь Челябинска пришли челябинцы и гости города, военные и гражданские, светские и духовные лица, руководители области и горадминистрации, чтобы сказать спасибо фронтовикам и труженикам тыла, великим людям, отстоявшим нашу Родину, мир и светлое небо над головой.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с 78-й годовщиной Великой Победы: «Это великий праздник для всех нас, символ непобедимости, сплоченности и духовной мощи нашего народа, его беспримерного ратного и трудового подвига. Память о героях-победителях объединяет все поколения россиян».

Глава региона подчеркнул, как важно сохранять и передавать потомкам правду о Великой Отечественной войне. «Сегодня на Западе настойчиво пытаются вычеркнуть ведущую роль нашей страны в Победе над фашизмом. Мы стали свидетелями варварского уничтожения воинских памятников и мемориалов в странах, которые ценой жизни миллионов солдат освобождала Советская армия. Идейные наследники поверженного нацизма вновь подняли головы. Наш долг – дать им отпор, не допустить возрождения фашизма. Это главная задача специальной военной операции, которую ведет Россия. Наши бойцы, как их деды и прадеды, сражаются за освобождение исторических Российских земель», - сказал Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что среди участников специальной военной операции есть и гражданские специалисты: медики, строители, волонтеры, которые прибыли в новые регионы по зову сердца. И все южноуральцы, независимо от рода занятий, сплотились перед лицом новых задач.

«Великая Победа была завоевана не только силой оружия, но и героическим трудом. Наш край принял сотни предприятий. Южноуральцы без сна и отдыха работали у станков на заводах, лечили раненых, обеспечивали область продовольствием», - напомнил спикер регионального парламента Александр Лазарев. В годы войны на Южный Урал было перевезено свыше 300 промышленных предприятий, построено 35 новых заводов. Челябинск дал фронту пятую часть всех танков, знаменитых «Катюш» и снарядов.

На сегодня оборонные предприятия области работают с повышенной нагрузкой, четко выполняют планы по гособоронзаказу. Актуальным на сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, стал лозунг «Тыл – фронту» актуален вновь. Губернатора поздравил всех южноуральцев с Днем Великой Победы.

Губернатор и спикер пожелали всем ветеранам, труженикам тыла и детям войны здоровья, внимания и заботы родных и близких. А всем жителям Челябинской области – счастья, добра и благополучия.

В торжественном построении в Челябинске приняли участие почти две тысячи человек: военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, ветераны боевых действий и военной службы, кинологи, курсанты, кадеты и юнармейцы, представители общественных организаций.

По главной площади Челябинска прошли более 50 единиц исторической и современной военной техники. Парад открыли легендарные исторические машины: тяжелый танк ИС-3, средний Т-34, производство которого в кратчайшие сроки было налажено на ЧТЗ во время Великой Отечественной войны, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152. По площади Революции прошли почти 2000 человек: военнослужащие, ветераны боевых действий, полицейские, сотрудники МЧС, кадеты, юнармейцы.

«День Победы — всенародный праздник, объединяющий людей вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, возраста и политических убеждений», - подчеркнул Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий также поздравил южноуральцев с 78-й годовщиной Великой Победы и 80-летием Уральского добровольческого танкового корпуса. Праздничное обращение владыка записал на фоне САУ-152 – такие штурмовые орудия выпускались на ЧТЗ в годы войны.

В этот день Русская Православная Церковь молится об упокоении воинов, положивших жизнь на поле брани и служит благодарственные молебны о победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

После завершения торжественного построения на Театральной площади были представлены 30 единиц техники времен войны и послевоенного периода. Выставка будет работать весь день для жителей и гостей Челябинска.

В 13 часов в парках культуры и отдыха областного центра начала акция «Георгиевская ленточка». Впервые георгиевская лента появилась при правлении императрицы Екатерины II, которая утвердила орден Святого Георгия в знак мужества и отваги воинов. Сегодня георгиевская ленточка приравнивается к символам воинской славы.

На главной пешеходной улице города любой желающий может попробовать кашу на бесплатной полевой кухне.

В 19 часов у Торгового Центра состоится выступление Полины Гагариной и Сергея Безрукова, а в 22 часа прогремит салют на набережной реки Миасс.

В Магнитогорске также состоялся Парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его принимал глава города Сергей Бердников.

«Сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась. Мы помним всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени, - отметил в поздравлении глава. - Мужество и несгибаемая сила духа нашего народа позволили сломить врага, отстоять свободу и независимость родной земли. Большой вклад в общее дело освобождения мира от фашизма внесли жители нашего города. Они в годы Великой Отечественной войны ковали Победу на фронте и в цехах металлургического комбината. Недаром Магнитогорск носит гордое звание “Город трудовой доблести”».

После окончания парада, первые лица Магнитогорска направились на Левобережное кладбище и возложили цветы к братским могилам, к захоронениям Героев Советского Союза, к памятнику воинам-интернационалистам и к захоронениям воинов, погибших во время спецоперации в Украине.

В Златоусте состоялась торжественная церемония, посвященная 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошла на Мемориале Славы. Слова благодарности ветеранам и поздравления с праздником прозвучали от главы округа Максима Пекарского.

По окончании театрализованной концертной программы собравшиеся почтили память павших Героев минутой молчания, после чего возложили живые цветы и венки к Вечному огню.

В Миассе на Центральной площади прошёл митинг-концерт и возложение цветов к Мемориалу Скорбящей матери в память о павших героях.

Затем состоялся детский тематический концерт «Спасибо деду за Победу!», в котором приняли участие творческие коллективы учреждений культуры округа. Сохраним память о героическом подвиге наших соотечественников в будущих поколениях.