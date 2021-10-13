Южноуральцы смогут вакцинироваться от ковида даже ночью

В Челябинской области открывают круглосуточные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает минздрав региона, в любое время дня и ночи смогут привиться жители 12 городов региона: Варна, Верхний Уфалей, Карабаш, Карталы, Касли, Катав-Ивановск, Кыштым, Магнитогорск, село Миасское, Сатка, Троицк и Челябинск.

Жителей Варны, Каслей, Катав-Ивановска, Сатки ждут на прививку в приемном покое или стационаре районных больниц, в селе Миасское – в стационаре (ул. Центральная, 21).

Магнитогорск открыл круглосуточный пункт вакцинации в ГБ № 1 (приёмный покой хирургического отделения), Челябинск – в ГКБ№ 2, Троицк – в медпункте на ЖД вокзале, Кыштым, Карабаш, Верхний Уфалей и Карталы – в горбольницах (приёмный покой стационара).

«Прививка – это то, что может спасти пациентов и помочь врачам! Если вакцинироваться и проводить ревакцинацию будет все взрослое население Челябинской области, то это будет огромный вклад в борьбу с коронавирусом. Как сказал один из моих коллег, вакцинируйтесь, врачи не железные», - отметила Анна Мищенко, главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Челябинской области.

Доктор считает, что наиболее всего показана прививка пациентам старше 60 лет.

«Только вместе, совместными усилиями мы сможем остановить пандемию и избежать новых ограничительных мер. Берегите себя и родных, вакцинируйтесь», - уверена Анна Леонидовна.