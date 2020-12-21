В Кыштыме спасли пса, который провалился в 13-метровую шахту

В Челябинске полностью расселили десять многоквартирных домов

В России могут начать зарабатывать на частных вытрезвителях

Жители Челябинской области не готовы делать прививку от COVID

В Верхнеуральске афера с жильем для детей-сирот переросла в уголовное дело

Подрядчик сорвал сроки строительства набережной в Челябинске по вине чиновников

На улицах Мира и Дегтярева в Челябинске появился незапланированный каток

В Челябинской области начнет работу автоинформатор по ковиду

Южноуральские студенты-медики, проходящие практику в ковидных больницах, получат спецдоплату

Студенты-медики Челябинской области, проходящие практику в больницах региона в условиях распространения COVID-19, получат специальную выплату за счет средств регионального бюджета.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

Размер выплат составит семь тысяч рублей. Средства на эти цели будут выделены из регионального бюджета.

Специальную выплату получат студенты медицинских колледжей, которые в ноябре и декабре 2020 года проходили практику в медучреждениях области, подведомственных региональному минздраву.

Для студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) также предусмотрена выплата за прохождение производственной практики в ковидных больницах. Будущие врачи получат по 10 тысяч рублей, будущий средний медперсонал – семь тысяч рублей. Выплату будут произведены за счет средств федерального бюджета по решению Президента России.

В медицинских организациях Южного Урала проходят практику одна тысяча 674 студента-медика. Они работают в колл-центрах и в регистратурах поликлиник.

Помимо этого, 774 студента ЮУГМУ уже работают в медорганизациях области. Врачами-стажерами трудоустроены 126 человек, средним медперсоналом – 477 человек, младшим медперсоналом – 64 человека. На госпитальных базах работают 13 педагогических работников и 23 - в первичном звене.