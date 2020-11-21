В Челябинской области сократят сроки выдачи результатов теста на ковид, при задержке можно пожаловаться

За двое суток в Челябинской области умерло 16 пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие двое суток зарегистрировано 16 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У девяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у семи – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались девять мужчин и семеро женщин из Челябинского и Копейского городских округов, Еманжелинского, Увельского и Троицкого муниципальных районов. Возраст умерших от 32 до 95 лет. С начала пандемии умерло 791 южноуралец с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались 44-летняя женщина из Копейска, 45-летний мужчина из Еманжелинского района, 71-летний мужчина из Увельского района, двое жителей из Троицкого района (71-летний мужчина и 86-летняя женщина) и четверо жителей Челябинска – 76-летний и 79-летний мужчины, 86-летняя и 87-летняя женщины.

Кроме того, в Копейске скончалась 55-летняя женщина, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина - хронический пиелонефрит и хроническая почечная недостаточность.

В Челябинске зарегистрирована также смерть шести жителей с ковидом. Причиной смерти 32-летней женщины стали хронический пиелонефрит и хроническая почечная недостаточность, 61-летнего мужчины - злокачественное новообразование, 80-летнего мужчины - постинфарктный кардиосклероз и атеросклероз венечных артерий, 82-летнего мужчины - атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий, еще одного 82-летнего мужчины - ишемическая кардиомиопатия и гипертоническая болезнь с поражением сердца, 95-летней женщины - атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническая болезнь.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 791 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 251 человек умер от ковидной пневмонии, 540 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 35 тысяч 778 пациентов с коронавирусной инфекцией (за прошедшие сутки – 467 человек, это новый суточный максимум). В УрФО зарегистрировано две тысячи 558 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – две тысячи 18. В Челябинской области умер 791 житель с коронавирусом (251 - от ковида), в Свердловской области – 943, в Ханты-Мансийском автономном округе – 357, в Ямало-Ненецком автономном округе – 230, в Тюменской области – 122, в Курганской – 115.