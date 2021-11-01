01.11.2021
В Троицке задержан водитель, насмерть сбивший 40-летнюю женщину
01.11.2021
Тиктокер из Челябинска, который зарабатывал на деменции бабушки, трижды судим
01.11.2021
АЗ «УРАЛ» расширит инфраструктуру предприятия за счет ранее не используемой земли
01.11.2021
«Ростелеком» осветил улицы Аши
01.11.2021
Сбер принял более 10 тысяч заявок и выдал первый кредит по льготной программе кредитования под 3%
01.11.2021
Котова поручила определиться с местами для елочных базаров в Челябинске
За неделю ковид оборвал жизни 204 южноуральцев
01.11.2021
Челябинская область получит новый препарат для лечения ковида
31.10.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 110 тысяч
30.10.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
29.10.2021
В Челябинскую область поступила новая партия «Спутник Лайт», на дефицит которой жаловались южноуральцы
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021