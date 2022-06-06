За неделю ковид оборвал жизни 21 южноуральца

В Челябинской области за прошедшую неделю скончался 21 житель, заболевший коронавирусной инфекцией. Показатель недельной смертности от ковида вырос - неделей ранее умерло 17 человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за весь период пандемии коронавирус оборвал жизни восьми тысяч 986 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 708 жителей - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 98 жителей региона, что на 1,9% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлен 100 инфицированных). Среди заболевших 10 школьников.

Выздоровели и выписаны из больницы за сутки 67 пациентов, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее – 73).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 332 тысячи 421 житель. Сумели справиться с болезнью 321 тысяча 673 пациента.

По состоянию на шестое июня 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 720 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 691 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.