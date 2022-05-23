За неделю ковид оборвал жизни 25 южноуральцев

В Челябинской области за прошедшую неделю коронавирусная инфекция оборвала жизни 25 жителей региона, что меньше аналогичного показателя предшествовавшей ей семидневки (тогда умерло 28 пациентов с ковидом).

Всего с начала пандемии скончалось восемь тысяч 946 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 668 жителей - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки заболело коронавирусом 118 человек, что на 1,7% меньше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлен 120 инфицированных).

Выздоровел и выписан из больницы за сутки лишь один человек, перенесший коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее – 42).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 330 тысяч 920 жителей. Сумели справиться с болезнью 319 тысяч 905 пациентов.

По состоянию на 23 мая 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 две тысячи 27 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 912 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.