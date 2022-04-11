За неделю ковид оборвал жизни 52 южноуральцев

В Челябинской области за прошедшую неделю коронавирусная инфекция оборвала жизни 52 жителей, что меньше аналогичного показателя неделей ранее (на предыдущей семидневке умерло 58 пациентов с ковидом).

Всего с начала пандемии скончалось восемь тысяч 781 южноуралец, заболевший коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 503 жителя - непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 278 человек умерло от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки подтверждено 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписаны из больницы 482 пациента, перенесших коронавирусную инфекцию, умерло восемь пациентов с ковидом.

Суточное число заболевших сократилось на 3,6% (днем ранее выявлено 392 инфицированных), число выздоровевших за сутки пациентов, перенесших ковид, выросло на 20,5% (накануне - 400).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 323 тысячи 375 жителей, сумели справиться с болезнью 308 тысяч 586 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на 11 апреля 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 пять тысяч 967 человек (накануне лечились шесть тысяч 76 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.