За первую неделю каникул выросла заболеваемость ковидом среди южноуральских школьников

В Челябинской области за первую неделю каникул выросла в два с лишним раза заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников младших и средних классов, а также подростков. Кроме того, рост заболевших регистрируется среди молодых работающих южноуральцев.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на седьмое июня уровень заболеваемости коронавирусом среди детей от семи до 14 лет вырос в 2,4 раза, среди подростков 15-17 лет – в 2,2 раза. Повысилось число заболевших и среди южноуральцев от 18 до 29 лет (на 13,4%).

При этом отмечается снижение числа заболевших среди самых маленьких (до года) и самых возрастных (старше 65 лет) жителей области – в четыре раза и на 21,3% соответственно, а также в группе жителей от 30 до 49 лет – на 6,5%.

По данным Роспотребнадзора, в целом эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной.

По состоянию на восьмое июня в Челябинской области зарегистрировано 63 тысячи 716 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (1835,7 на 100 тысяч населения).

Всего с начала пандемии было обследовано более 2,2 миллиона жителя Челябинской области. Исследования на COVID-2019 проводятся в 29 лабораториях, расположенных в пяти муниципальных образованиях области (Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске). Обеспеченность лабораторий тест-системами достаточная, заверяет Роспотребнадзор.