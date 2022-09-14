14.09.2022
В Челябинске инкассаторы бросили машину
14.09.2022
У Челябинской области появились своя «Фишка» и «Ферма под горой»
14.09.2022
Челябинский цинковый завод выступил одним из организаторов хакатона среди IT-разработчиков России
14.09.2022
За сутки число заболевших ковидом южноуральских школьников выросло почти в 1,5 раза
14.09.2022
Челябинцы - за возрождение детской организации, подобной пионерской
14.09.2022
За круглым столом «Омнибуса» - его друзья и помощники
За сутки число заболевших ковидом южноуральских школьников выросло почти в 1,5 раза
13.09.2022
За сутки темп роста заболевших ковидом южноуральцев вырос почти в два раза
13.09.2022
Каждый седьмой челябинец выступает за ужесточение антиковидных мер
08.09.2022
За сутки заболело ковидом 738 южноуральцев, выздоровело 516, умерло двое
07.09.2022
Почти девять тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022