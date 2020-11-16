За сутки ковид унес жизни восьми человек из Челябинска, Коркино, Миасса и Увелки

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У пяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у троих – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались семеро мужчин и одна женщина из Челябинского и Миасского городских округов, Коркинского и Увельского муниципальных районов. Возраст умерших от 47 до 82 лет. С начала пандемии умерло 751 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались 75-летний житель Коркинского района, 82-летний житель Увельского района и трое жителей Челябинска – 47-летний и 54-летний мужчины, а также 77-летняя женщина.

Кроме того, в Челябинске зарегистрирована смерть еще двих пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Причиной смерти 63-летнего мужчины стали гипертоническая болезнь и хроническая почечная недостаточность, 80-летнего мужчины - инфаркт головного мозга и отёк головного мозга.

В Миассе скончался 71-летний мужчина. Причина - сахарный диабет и легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 751 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 228 человек умерли от ковидной пневмонии, 523 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 16 ноября всего с начала пандемии в России скончалось 33 тысячи 489 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе накануне – 303 (сутками ранее – 352). В УрФО зарегистрировано две тысячи 385 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 862. В Челябинской области умерло 751 житель с коронавирусом (228 - от ковида), в Свердловской области – 899, в Ханты-Мансийском автономном округе – 324, в Ямало-Ненецком автономном округе – 196, в Курганской – 108, в Тюменской области – 107.