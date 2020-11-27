В Челябинской области установлен новый максимум по числу подтвержденных случаев ковида за сутки

За сутки умерло 11 пациентов с ковидом из Челябинска, Миасса и Сатки

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За сутки умерло 11 пациентов с ковидом из Челябинска, Миасса и Сатки

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 11 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Это новый максимум по числу суточной смертности пациентов с ковидом. У шести человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у пяти – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались шестеро мужчин и пятеро женщин из Челябинского и Миасского городских округов, Саткинского муниципального района. Возраст умерших от 49 лет до 82 года. С начала пандемии умерло 847 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались шестеро жителей Челябинска – 49-летний, 66-летний и двое 82-летних мужчин, 78-летняя и 80-летняя женщины.

Кроме того, в Челябинске скончались еще двое жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 65-летней женщины стали сахарный диабет с неврологическими осложнениями и атеросклероз коронарных артерий, аорты, 66-летнего мужчины - злокачественное новообразование.

В Миассе умерло двое жителей с ковидом. Причина смерти 61-летнего мужчины – сахарный диабет и постинфарктный кардиосклероз, 81-летней женщины - хроническая обструктивная болезнь лёгких и легочно-сердечная недостаточность.

В Саткинском районе скончалась 79-летняя женщина, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина смерти – сахарный диабет и артериальная гипертензия.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 847 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 280 человека умерли от ковидной пневмонии, 567 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 38 тысяч 558 пациентов с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки подтверждено 496 летальных случаев.

В УрФО зарегистрировано две тысячи 738 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – две тысячи 171. В Свердловской области – 997, в Ханты-Мансийском автономном округе – 394, в Челябинской области – 280 (всего умерло 847 пациентов с ковидом), в Ямало-Ненецком автономном округе – 250, в Тюменской области – 131, в Курганской – 119.