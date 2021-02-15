За сутки умерло 12 южноуральцев с коронавирусом, 259 человек заболели

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло 12 пациентов с коронавирусом: от COVID-19 – семь человек, от других причин – пять южноуральцев.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, 259 человек вновь заболели, в том числе три школьника.
Всего на сегодняшний день в области подтверждено 49 234 случая заболевания COVID-19. В настоящее время число больных коронавирусом в регионе составляет 6 426 человек.
С начала пандемии на Южном Урале выздоровели и были выписаны из больниц 40 852 пациента, за прошедшие сутки – 570 человек.
Проведено за время эпидемии в общей сложности 1 524 159 исследований на коронавирус методами ИФА и ПЦР, в том числе за последние сутки – 7 289 тестов.