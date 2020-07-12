За сутки умерло 2 пациента с коронавирусом в Магнитогорске и Челябинске

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались три женщины из Магнитогорска и Челябинска. У всех ковид был сопутствующим, а причиной смерти стали иные заболевания. С начала пандемии умерло 186 пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Магнитогорске зарегистрирована смерть 87-летней женщин. Причина смерти – ишемическая кардиомиопатия, хроническая обструктивная болезнь легких, ковид стал сопутствующим. С начала пандемии в городе умерло 42 пациент с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии.

В Челябинске умерла 49-летняя женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина смерти - крайняя степень ожирения, сопровождаемая гиповентиляцией, дыхательная недостаточность. Всего в городе умерло 72 пациента с ковидом в возрасте от 24 до 98 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

Всего с начала пандемии в Златоусте скончалось 15 пациентов с коронавирусом, Миассе - 12, Саткинском и Брединском районах – по пять, в Усть-Катаве, Верхнеуральском и Коркинском районах– по трое, в Ашинском, Карталинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Еткульском, Катав-Ивановском, Кизильском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Увельском, Чебаркульском и Чесменском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 186 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 85 человек умерли от ковидной пневмонии, 101 человека – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 12 июля в России скончалось 11 тысяч 335 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 517 случаев смерти пациентов с коронавирусом. В Челябинской области умерло 186 пациентов, в Свердловской области – 157, в Ханты-Мансийском автономном округе - 97, в Ямало-Ненецком автономном округе – 56, в Тюменской области – 19, в Курганской - 2.