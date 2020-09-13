За сутки умерло 3 человека с ковидом в Челябинске и Златоусте

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое мужчин и одна женщина из Челябинска и Златоуста. С начала пандемии умерло 423 южноуральца с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть 70-летнего мужчины с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина - атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь с поражением сердца. Всего в областном центре зафиксировано почти 6,5 тысячи случаев коронавируса.

В Златоусте скончались 81-летняя женщина и 82-летний мужчина с ковидом. Причина смерти пациентки - атеросклеротическая болезнь сердца, нарушения ритма сердца, пациента – гипертоническая болезнь, атеросклероз коронарных артерий и аорты. Всего в муниципалитете зарегистрировано 832 случая коронавирусной инфекции.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 423 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 111 человек умерли от ковидной пневмонии, 312 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 13 сентября в России скончалось 18 тысяч 578 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 272 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 960. В Челябинской области умерло 423 жителя с коронавирусом (111 - от ковида), в Свердловской области – 522, в Ханты-Мансийском автономном округе – 177, в Ямало-Ненецком автономном округе – 97, в Тюменской области – 31, в Курганской – 22.