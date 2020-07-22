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За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом из Челябинска, Кыштыма и Троицка

Общество
Сегодня, 13:54
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались четыре женщины из Челябинска, Кыштыма и Троицка. С начала пандемии умерло 228 пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть 73-летней и 83-летней женщин. Причиной смерти первой стали атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, второй – сахарный диабет, атеросклеротический кардиосклероз. В обоих случаях ковид был сопутствующим заболеванием. Всего с начала пандемии в городе умерло 85 пациентов с ковидом в возрасте от 24 до 98 лет. У 40 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Кыштыме накануне зарегистрирована смерть 57-летней женщины. Причины - сахарный диабет, атеросклеротическая болезнь (ковид сопутствующий). Всего в муниципалитете подтверждено два случая смерти пациента с коронавирусом.

В Троицке накануне зарегистрирована смерть 74-летней женщины. Причина – ковидная пневмония.

Всего с начала пандемии в Магнитогорске подтверждено 48 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе 17- ковидной пневмонии.

Златоусте скончалось 15 пациентов с коронавирусом, Миассе - 14, в Саткинском районе – шесть, в Брединском и Кунашакском районах – по пять, в Карталинском и Коркинском районах – по четверо, в Усть-Катаве, Ашинском и Верхнеуральском районах– по трое, в Копейске, Кыштыме, Троицке, Южноуральске, Еткульском, Октябрьском, Сосновском и Чебаркульском районах – по двое жителей.

В 14 муниципалитетах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом. Это в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Карабаше, Пласте, Снежинске, Трехгорном, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Нагайбакском, Нязепетровском, Увельском и Чесменском районах.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 227 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 90 человек умерли от ковидной пневмонии, 137 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 22 июля в России скончалось 12 тысяч 745 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 646 случаев смерти пациентов с коронавирусом. В Челябинской области умерло 227 жителей, в Свердловской области – 210, в Ханты-Мансийском автономном округе - 112, в Ямало-Ненецком автономном округе – 68, в Тюменской области – 22, в Курганской - 7.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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