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За сутки умерло 4 южноуральца с ковидом – в Челябинске, Верхнеуральском и Увельском районах

Общество
Сегодня, 11:46
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались три женщины и один мужчина. С начала пандемии общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 129.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки умерло два жителя Челябинска, по одному жителю в Верхнеуральском и Увельском районах.

У двоих причиной смерти стала ковидная пневмония, у двоих – иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Накануне в Челябинске зарегистрирована смерть 77-летней и 95-летнего мужчины. Причина смерти женщины -ковидная пневмония, мужчины - хроническая обструктивная болезнь лёгких, силикоз (ковид сопутствующий). С момента начала пандемии в городе умерло 48 человек в возрасте от 24 до 96 лет. У 37 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Верхнеуральском районе скончалась 83-летняя женщина. Причина смерти – ковидная пневмония. Всего в Верхнеуральском районе зафиксировано три случая смерти пациентов с коронавирусом – две женщины и мужчина.

В Увельском районе зарегистрирован смерть 61-летней женщины. Причина - хронический пиелонефрит (ковид сопутствующий).

Всего с момента пандемии в Магнитогорске умерло 29 пациентов с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии. По данным городского оперативного штаба в муниципалитете подтверждено 1 тысяча 86 случая COVID-19 (за сутки плюс 13), из них 638 пациентов выздоровели и выписаны из больниц (за прошедшие сутки - 3).

В Златоусте зафиксировано 13 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет. Причиной смерти семи пациентов стала ковидная пневмония. В городе подтверждено 596 случаев коронавирусной инфекции.

В Миассе с начала пандемии умерло 10 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе семеро – от ковидной пневмонии. Всего в Миассе подтверждено 484 случая коронавирусной инфекции.

В Саткинском и Брединском районах умерло по четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. В том и другом муниципалитете у двоих причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Верхнеуральском районе зарегистрировано три случая смерти пациентов с коронавирусом.

В Ашинском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей.

В Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Карталинском, Коркинском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 129 южноуральца, в том числе 82 человека умерли от ковидной пневмонии, 47 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 24 июня в России скончалось 8 тысяч 359 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 287 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –129 (в том числе 82– непосредственно от ковида), в Свердловской области – 75, в Ханты-Мансийском автономном округе - 37, в Ямало-Ненецком автономном округе – 30, в Тюменской области – 16, в Курганской - 0.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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