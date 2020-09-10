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За сутки умерло 5 южноуральцев с ковидом в Челябинске, Златоусте и Сосновском районе

Общество
Сегодня, 13:44
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Автор: 
Любовь Юрина

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались четверо мужчин и одна женщина из Челябинска, Златоуста и Сосновского района. С начала пандемии умерло 412 южноуральцев с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусом. Умерли двое мужчин. Причиной смерти 58-летнего пациента стала атеросклеротическая болезнь сердца, шок, 72-летнего мужчины - постинфарктный кардиосклероз, шок. У обоих ковид был сопутствующим. Всего в областном центре зафиксировано 6 тысяч 391 случай коронавирусной инфекции.

В Златоусте накануне зарегистрирована смерть двух мужчин 72 и 77 лет. У первого причиной смерти стала атеросклеротическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, у второго - острый инфаркт миокарда, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Всего в муниципалитете зафиксировано 830 случаев COVID-19.

В Сосновском районе скончалась 63-летняя женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина смерти - атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий. Всего в муниципалитете зарегистрировано 336 случаев коронавирусной инфекции.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 412 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 111 человек умерли от ковидной пневмонии, 301 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 10 сентября в России скончалось 18 тысяч 263 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 244 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 943. В Челябинской области умерло 412 жителей с коронавирусом (111 - от ковида), в Свердловской области – 509, в Ханты-Мансийском автономном округе – 176, в Ямало-Ненецком автономном округе – 95, в Тюменской области – 31, в Курганской – 21.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
Министерство здравоохранения Челябинской области
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