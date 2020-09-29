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За сутки умерло четверо южноуральцев с ковидом в Златоусте, Челябинске, Сатке и Чебаркуле

Общество
Сегодня, 15:51
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались две женщины и двое мужчин из Златоуста, Челябинска, Саткинского и Чебаркульского районов. С начала пандемии умерло 480 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Златоусте скончался 52-летний мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Непосредственной причиной смерти стали ВИЧ-инфекция и кахексия. Ковид был сопутствующим. Всего в городе с начала пандемии подтверждено 855 случаев коронавирусной инфекции.

Накануне в Челябинске умер 65-летний мужчина. Причина смерти - хроническая обструктивная болезнь лёгких, сердечная недостаточность. Ковид был сопутствующим. В областном центре подтверждено семь тысяч 35 случаев заболевания COVID-19.

В Саткинском районе зарегистрирована смерть 72-летней женщины с подтвержденным коронавирусом. Причина - сахарный диабет и хроническая почечная недостаточность.

В Чебаркульском районе скончалась 88-летняя женщина. Причина - диссеминированный туберкулез, гипертоническая болезнь. Ковид сопутствующий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 480 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 123 человека умерли от ковидной пневмонии, 357 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 29 сентября в России скончалось 20 тысяч 545 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 431 случай смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 74. В Челябинской области умерло 480 жителей с коронавирусом (123 - от ковида), в Свердловской области – 597, в Ханты-Мансийском автономном округе – 186, в Ямало-Ненецком автономном округе – 99, в Тюменской области – 38, в Курганской – 31.

Любовь Юрина

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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