За сутки умерло два пациента с коронавирусом из Магнитогорска

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались две женщины. С начала пандемии умерло 138 пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки зарегистрировано смерть 61-летней и 64-летней жительниц Магнитогорска. У первой причиной смерти стала злокачественное новообразование, у второй - сахарный диабет, полиорганная недостаточность, а ковид в том и другом случае стал сопутствующим заболеванием.

Всего с момента пандемии в Магнитогорске умер 31 пациент с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии.

С момента начала пандемии в Челябинске умерло 53 человека в возрасте от 24 до 96 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Златоусте зафиксировано 13 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет (семеро – от ковидной пневмонии), в Миассе скончалось 10 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет (семеро – от ковидной пневмонии).

В Саткинском и Брединском районах умерло по четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, в Верхнеуральском районе – по трое, в Ашинском, Карталинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Коркинском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Увельском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 138 южноуральцев, в том числе 84 человека умерли от ковидной пневмонии, 54 человека – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 27 июня в России скончалось 8 тысяч 969 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 307 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –138 (в том числе 84– непосредственно от ковида), в Свердловской области – 90, в Ханты-Мансийском автономном округе - 44, в Ямало-Ненецком автономном округе – 34, в Тюменской области – 16, в Курганской - 1.