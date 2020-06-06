За сутки умерло два пациента с коронавирусом – в Челябинске и Чебаркульском районе

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – в Чебаркульском районе и Челябинске.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки скончались 54-летняя женщина из Чебаркульского района и 69-летняя жительница Челябинска. У обеих причиной смерти стала ковидная пневмония.

С начала пандемии в Челябинске зафиксировано 13 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 46 до 96 лет. Областной центр выбился в лидеры антирейтинга по числу смертельных случаев от ковида. У девяти пациентов причиной смерти стал непосредственно коронавирус. В областном центре подтверждено наибольшее число случаев коронавируса в регионе – 1074 (плюс 34 за сутки).

В Миассе с начала пандемии умерло семь пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе четверо – от ковидной пневмонии. Всего в городском округе подтверждено 273 случаев коронавирусной инфекции (плюс 13).

В Чебаркульском районе зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Всего в Чебаркульском городском округе зарегистрировано 10 заболевших от 23 до 86 лет, в Чебаркульском районе инфицированы два жителя - 68 и 54 лет.

С начала пандемии в Магнитогорске умерло 12 пациентов с коронавирусом. На сегодня в городе подтверждено 798 случаев коронависруной инфекции (плюс 5 за сутки).

В Златоусте зафиксировано 10 смертельных случаев. В городе подтверждено 494 случая коронавирусной инфекции.

В Брединском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей. В Брединском районе на сегодня подтверждено 21 случай коронавирусной инфекции, в Октябрьском – 15 (плюс один).

В Ашинском районе, Верхнеуральском районе, Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте, Карталинском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом

Всего в Ашинском районе подтверждено 71 случая коронавируса, в Верхнеуральском районе – 55, в Троицком городском округе – 46, в Троицком районе – 10, в Катав-Ивановском районе - 30 случаев, в Карталинском районе – 19, в Трехгорном – 14, Пласте – пять.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 54 южноуральцев, в том числе 28 человек умерло от ковидной пневмонии, 26 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро шестого июня в России скончалось 5528 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 130 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 54 (в том числе 28 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 37, в Ханты-Мансийском автономном округе - 18, в Ямало-Ненецком автономном округе – 11, в Тюменской области - 10.