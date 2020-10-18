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За сутки умерло пять пациентов с ковидом в Челябинске, Миассе, Кусе и Магнитогорске

Общество
Сегодня, 00:19
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались пятеро женщин и четверо мужчин из Челябинска, Миасса, Кусы и Магнитогорска. С начала пандемии умерло 565 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Челябинске непосредственно от ковидной пневмонии умер 55-летний мужчина.

В областном центре также скончалась 87-летняя женщина с ковидом. Причина - гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, легочно-сердечная недостаточность.

В Миассе умер 62-летний мужчина. Причина смерти - тромбоз, легочно-сердечная недостаточность, ковид - сопутствующий

В Кусе скончался 69-летний мужчина. Причина - злокачественное новообразование, коронавирус– сопутствующий.

В Магнитогорске зарегистрирован смерть 70-летнего мужчины, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина - ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 565 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 141 человек умер от ковидной пневмонии, 424 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 17 октября в России скончалось 24 тысячи 2 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 676 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 252. В Челябинской области умерли 565 житель с коронавирусом (141 - от ковида), в Свердловской области – 685, в Ханты-Мансийском автономном округе – 210, в Ямало-Ненецком автономном округе – 106, в Курганской – 59, в Тюменской области – 51.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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коронавирус
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