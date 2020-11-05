За сутки умерло семь пациентов с ковидом из Челябинска, Пласта и Октябрьского района

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Из них у пятерых причиной смерти стала ковидная пневмония, у двоих - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались трое женщин и четверо мужчин из Челябинского городского округа, Пластовского и Октябрьского районов. С начала пандемии умер 671 южноуралец с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, ковидная пневмония стала причиной смерти 61-летнего жителя Пластовского района, 72-летней женщины из Октябрьского района и троих жителей из Челябинска – 84-летнего мужчины, 86-летней женщины и 78-летней женщины.

Кроме того, в Челябинске скончались еще двое мужчин с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 61-летнего пациента стала ВИЧ-инфекция, 71-летнего мужчины - нефросклероз, постинфарктный кардиосклероз.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 671 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 189 человек умерли от ковидной пневмонии, 482 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро пятого ноября в России скончалось 29 тысяч 509 пациентов с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 292 умерших, днем ранее - 389). В УрФО зарегистрировано 2 тысячи 79 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 597. В Челябинской области умерло 671 житель с коронавирусом (189 - от ковида), в Свердловской области – 807, в Ханты-Мансийском автономном округе – 266, в Ямало-Ненецком автономном округе – 153, в Курганской – 97, в Тюменской области – 85.