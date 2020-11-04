За сутки умерло шесть пациентов с ковидом из Челябинска, Южноуральска и Нязепетровска

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Из них у четверых причиной смерти стала ковидная пневмония, у двоих - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались трое женщин и трое мужчин из Челябинского и Южноуральского городских округов, а также Нязепетровского района. С начала пандемии умерло 664 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, ковидная пневмония стала причиной смерти 58-летнего жителя Южноуральска, а также троих жителей Челябинска – 88-летнего мужчины, 75-летней женщины и 69-летней женщины.

Кроме того, в Челябинске была зарегистрирована смерть 65-летней женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина - хронический гломерулонефрит, постинфарктный кардиосклероз.

В Нязепетровском районе скончался 67-летний мужчина. Причина - сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, аорты, ковид сопутствующий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 664 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 184 человек умерли от ковидной пневмонии, 480 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро четвертого ноября в России скончалось 29 тысяч 217 пациентов с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 389 умерших, днем ранее - 355). В УрФО зарегистрировано 2 тысячи 54 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 574. В Челябинской области умерло 664 жителя с коронавирусом (184 - от ковида), в Свердловской области – 800, в Ханты-Мансийском автономном округе – 261, в Ямало-Ненецком автономном округе – 153, в Курганской – 94, в Тюменской области – 82.