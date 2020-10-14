За сутки умерло шесть пациентов с ковидом в Усть-Катаве, Сатке, Южноуральске и Челябинске

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались четыре женщины и двое мужчин из Усть-Катава, Челябинска, Сатки и Южноуральска. С начала пандемии умер 551 южноуралец с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии умерли две женщины: 61-летняя жительница Усть-Катава и 68-летняя жительница Сатки.

В Усть-Катаве умерла и 86-летняя женщина. Причина - сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, ковид был сопутствующим.

В Челябинске зарегистрированы два случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 84-летней женщины стали сахарный диабет с множественными осложнениями и гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, 79-летнего мужчины - инфаркт головного мозга, лёгочно-сердечная недостаточность. Коронавирус был сопутствующим.

В Южноуральске умер 79-летний пациент с подтвержденным ковидом. Причина - хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 551 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 138 человек умерли от ковидной пневмонии, 413 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 14 октября в России скончалось 22 тысячи 966 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 617 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 204. В Челябинской области умерли 551 житель с коронавирусом (138 - от ковида), в Свердловской области – 661, в Ханты-Мансийском автономном округе – 206, в Ямало-Ненецком автономном округе – 106, в Курганской – 47, в Тюменской области – 46.