За сутки умерло трое южноуральцев с коронавирусом – в Магнитогорске и Саткинском районе

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Саткинском районе скончалась 88-летняя женщина (причина смерти – ковидная пневмония), в Магнитогорске – 84-летняя женщина (ковидная пневмония) и 57-летний мужчина (энцефалопатия, отек головного мозга, злокачественное новообразование, ковид сопутствующий).

С момента начала пандемии в Саткинском районе умерли две женщины 59 и 88 лет. Причиной смерти обеих стал коронавирус. В муниципалитете подтверждено 77 случаев коронавирусной инфекции у жителей от одного года до 88 лет.

В Магнитогорске умерло 17 пациентов с коронавирусом. По данным городского оперативного штаба в городе подтверждено 895 случаев COVID-19, из них 472 пациента выздоровело и выписано из больницы.

В Челябинске зафиксировано 20 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 46 до 96 лет. У 14 пациентов причиной смерти стал непосредственно коронавирус. В областном центре подтверждено 1359 случаев коронавируса.

В Златоусте зафиксировано 10 смертельных случаев. Всего в городском округе подтверждено 526 инфицированных.

В Миассе с начала пандемии умерло восемь пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе пятеро – от ковидной пневмонии. В Миассе подтверждено 373 случая.

В Ашинском, Брединском, Октябрьском и Саткинском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей.

В Верхнеуральском районе, Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте, Карталинском, Коркинском, Кунашакском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 72 южноуральцев, в том числе 45 человек умерло от ковидной пневмонии, 27 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 12 июня в России скончалось 6 тысяч 715 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 172 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области – 72 (в том числе 45 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 48, в Ханты-Мансийском автономном округе - 24, в Ямало-Ненецком автономном округе – 15, в Тюменской области - 13.