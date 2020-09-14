За сутки в Челябинске умерло два человека с ковидом

За прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались один мужчина и одна женщина. С начала пандемии умерло 424 южноуральца с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть 82-летнего мужчины. Причина - хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертоническая болезнь с поражением сердца.

Кроме того, скончалась 86-летняя женщина с ковидом. Причина смерти - гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий и аорты. Всего в областном центре зафиксировано почти 6,5 тысячи случаев коронавируса.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 424 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 111 человек умерли от ковидной пневмонии, 313 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 14 сентября в России скончалось 18 тысяч 578 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 274 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 960. В Челябинской области умерло 424 жителя с коронавирусом (111 - от ковида), в Свердловской области – 522, в Ханты-Мансийском автономном округе – 177, в Ямало-Ненецком автономном округе – 97, в Тюменской области – 31, в Курганской – 22.